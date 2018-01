Il musical che finisce. Gli applausi agli attori, la standing ovation, i saluti. Ma non è finita lì. Dopo il musical Grease, sul palco del teatro Ponchielli va in scena un episodio singolare. Fabio Dusi, 35enne residente a Cremona, si precipita sul palco e davanti a più di mille spettatori chiama la sua fidanzata Angelica. A quel punto lui si inginocchia, estrae un anello dalla tasca e fa la proposta di matrimonio alla fidanzata. "Non desidero altro che stare con te per tutta la vita. Vuoi sposarmi?". E ottiene un grande "sì". Tutto come in un film. Anzi, come in uno spettacolo di teatro che strappa il lieto fine. Una scena romantica che ha colto tutti di sorpresa. Il pubblico, che aveva applaudito gli attori di un "Grease" fenomenale, era pronto a lasciare le poltroncine rosse del teatro. Ma Fabio, con il suo gesto "plateale" ha spiazzato tutti. E a quel punto, di fronte a quella scena d'amore senza attori, emozionarsi era impossibile. Dalla platea, attenta a cogliere l'attimo con video e foto, è stata pioggia di applausi e di lacrime. In molti si sono commossi, davanti a una scena che tanto richiama quella di Fedez e di Chiara Ferragni, che si erano detti il loro "sì" sul palco dell'Arena di Verona.

"Ero emozionato – racconta Fabio Dusi a Fanpage.it -. Prima di entrare in scena mi chiedevo: ‘Ce la farò?". Quello della consegna dell'anello è un gesto importante. Figuriamoci davanti a più di un migliaio di persone". Quel gesto, Fabio, se l'era preparato da settimane. Aveva contattato la compagnia che metteva in scena lo spettacolo e insieme avevano organizzato tutto. Avevano progettato ogni dettaglio di quella sera che, poi, sarebbe diventata la più bella della sua vita. Angelica Lizzini, 30 anni, la promessa sposa di Fabio, è salita sul palco totalmente all'oscuro di ciò che stava accadendo a teatro. Del resto, lei ha sempre detto che il suo fidanzato "è un tipo poco romantico". Ma questa volta, dopo quella promessa di matrimonio speciale che ha commosso tutti e sta facendo il giro del web, dovrà ricredersi.