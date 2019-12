in foto: (Foto Facebook)

Le luci del Natale si accendono su Lecco. Dalla giornata di sabato 23 novembre i palazzi del centro città sono illuminati da suggestive proiezioni natalizie. Questo per merito dell'iniziativa ideata dall'associazione "Amici di Lecco", che, anche grazie all'appoggio di 15 commercianti lecchesi, ha saputo creare un'atmosfera magica in grado di attrarre tanti visitatori e curiosi. Dopo una prima settimana condizionata dal maltempo, sabato 30 novembre Lecco è stata invasa da un'esercito di persone che hanno passeggiato con il naso all'insù, per ammirare i meravigliosi giochi di luce in grado di donare un nuovo volto alla città affacciata sul lago.

La soddisfazione degli "Amici di Lecco"

L'iniziativa "Luci su Lecco" sta riscuotendo un grande successo, non solo tra i cittadini, ma anche tra tutti coloro che hanno deciso di passare una giornata a spasso per le vie del centro. Antonio Peccati, presidente del gruppo"Amici di Lecco" non nasconde l'entusiasmo:" "C’è tanto entusiasmo, siamo soddisfatti. Siamo molto contenti per il risultato di ‘Luci su Lecco': le luminarie e soprattutto le proiezioni stanno conquistando i lecchesi e i visitatori – spiega Peccati – C’è grande soddisfazione per l’entusiasmo che vediamo in chi arriva in centro. È bello poi passeggiare per le piazze e sentire lo stupore dei bambini ma anche l’ammirazione di tanti adulti. La ‘risposta' finora è stata davvero molto positiva sapendo poi che mancano ancora più di 20 giorni a Natale…". Oltre alle scenografiche proiezioni di videomapping, la città è illuminata anche dalle consuete luminarie natalizie, sponsorizzate da circa 180 commercianti della zona.