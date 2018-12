Livigno, travolto da una valanga in snowboard si salva grazie allo “zaino galleggiante”

Tragedia sfiorata nella località sciistica in provincia di Sondrio. Il ragazzo coinvolto è stato investito dal muro di neve: riuscito a chiudere aiuto è stato trasporta in ospedale da un elicottero del 118, ma non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire se la slavina sia stata provocato dallo stesso 27enne impegnato su un fuori pista in snowboard.