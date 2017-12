Un tremendo incidente stradale ha coinvolto una giovane donna e il figlio che portava in grembo. È successo attorno alle 13 di oggi sulla strada statale del passo del Foscagno, che conduce a Livigno. Una ragazza di 25 anni, al quinto mese di gravidanza, è finita con la sua auto contro un camion. L'incidente, le cui cause devono ancora essere accertate, è avvenuto nel territorio di Trepalle, frazione di Livigno, nota località sciistica della Valtellina, in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni sembra che la 25enne abbia perso il controllo della vettura, finendo contro un mezzo pesante che stava transitando nella direzione opposta. Inevitabile lo schianto.

I medici hanno cercato di praticare un cesareo d'urgenza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tre mezzi del 118, tra cui un elicottero, oltre ai carabinieri di Tirano e ai vigili del fuoco del comando di Sondrio. Le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche: la giovane è stata portata in elicottero all'ospedale di Sondalo, dove adesso lotta tra la vita e la morte. In un primo tempo i soccorritori avevano addirittura parlato del decesso della ragazza. Niente da fare, purtroppo, per il feto che portava in grembo: i medici in un disperato tentativo hanno tentato di praticare un parto cesareo, senza successo. Praticamente illeso, invece, il camionista. Spetterà adesso ai carabinieri ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La statale 301 del Foscagno è l'unica strada che dal territorio italiano, attraverso l'omonimo passo alpino, conduce a Livigno. Il tratto stradale durante l'inverno è solitamente innevato e coperto da ghiaccio: non si sa se le condizioni del fondo stradale possano in qualche modo aver influito sull'incidente.