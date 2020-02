in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente sulle piste da sci di Livigno, in Valtellina. Un uomo è rimasto ferito in seguito a una caduta. Il turista, uno straniero di 40 anni, avrebbe perso il controllo degli sci e sarebbe andato a sbattere contro un manufatto in cemento, colpendo violentemente la testa e riportando una grave commozione cerebrale.

L'allarme è scattato attorno alle 9.10 all'altezza della cabinovia Tagliede. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, allertato anche un mezzo dell'elisoccorso di Sondrio. Il 40enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Sondalo dove è arrivato alle 10.17. Le sue condizioni sono gravi.

Una settimana sulle piste da sci di Carona, in provincia di Bergamo, una bambina di 4 anni era rimasta ferita in una caduta. All'inizio di gennaio a Bormio un bimbo di 8 anni era stato protagonista di una rovinosa caduta. Qualche giorno prima una bambina di 3 anni e il padre erano rimasti feriti in un incidente sul bob sulle piste da sci di Foppolo. L'episodio più drammatico si è verificato in Val Viola, territorio del comune di Valdidentro, in provincia di Sondrio., dove un bambino di 4 anni è morto dopo essere finito contro un albero mentre percorreva una pista da sci insieme al fratellino su un bob. Il piccolo è morto dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.