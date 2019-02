in foto: Immagine di repertorio

È caduto rovinosamente mentre percorreva ad alta velocità la pista nera del Mottolino, a Livigno, in provincia di Sondrio, per questo un giovane sciatore di soli 18 anni è stato ricoverato in codice rosso nell'ospedale Morelli di Sondalo. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 19 febbraio, e stando a una prima ricostruzione sarebbe stata proprio l'eccessiva velocità a provocare la caduta: sul luogo dell'incidente sono giunti immediatamente i poliziotti-sciatori in servizio di soccorso, sono stati loro poi ad allertare l'eliambulanza, sopraggiunta poco dopo. Il 18enne avrebbe riportato diverse lesioni alcune delle quali di profonda entità, tanto da essere ricoverato in codice rosso nel nosocomio della vicina Sondalo. La prognosi al momento è riservata. Per fortuna nessun altro sciatore è rimasto coinvolto nell'incidente: stando a quanto raccontato dai testimoni il giovane sciatore sarebbe caduto improvvisamente da solo.