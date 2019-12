in foto: Immagine di repertorio

Gli abitanti di via Lampedusa, nel quartiere Stadera alla periferia Sud di Milano, sono stati svegliati alle prime luci dell'alba dalle urla di una comitiva di giovani di origine sudamericana. Un litigio per futili motivi degenerata, complice probabilmente l'ubriachezza dei protagonisti in una rissa a colpi di coltello, il cui bilancio è di tre feriti, di cui uno grave. Sul posto sono giunte diverse volanti delle forze dell'ordine e tre ambulanze del 118.

Le indagini sulla rissa finita a coltellate

Due feriti sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Paolo: i giovani ricoverato con ferite più lievi hanno entrambi venticinque anni, uno è stato ricoverato con ferite da arma da taglio alle mani, l'altro con lesioni alla schiena. Il terzo ferito, quello ferito in maniera più grave, è stato ricoverato in codice rosso con una profonda ferita al fianco. Sul caso indagano le forze dell'ordine che hanno ascoltato i ragazzi feriti e ora sono sulle tracce delle altre persone coinvolte. Non è stato ancora rinvenuto il coltello utilizzato nell'aggressione.