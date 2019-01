Per vendicarsi del fidanzato ha pensato bene di colpirlo distruggendo quanto per lui di più caro: la sua collezione di vinili. Così un uomo di cinquant'anni, residente in via Oropa a Milano, si è visto dare alle fiamme i suoi amati e preziosi dischi dalla partner al culmine di un litigio. A dare l'allarme la stessa donna, una 46enne, che dopo aver cosparso con un liquido infiammabile i vinili, ha dato loro fuoco.

Spaventata dalla dimensione raggiunta dalle fiamme ha poi chiamato la polizia e l'incendio è stato spento senza che danneggiasse gravemente l'appartamento diffondendosi ad altri ambienti. I fatti risalgono alla scorsa notte, ma l'uomo deve aver deciso di perdonare la compagna o in ogni caso di non procurargli ulteriori guai, scegliendo infatti di non denunciarla. Non sono note le cause che hanno innescato il litigio che ha portato alla scelta della donna di appiccare l'incendio.