Una lite domestica per futili motivi si è trasformata in una violenta aggressione con gravi conseguenze nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 marzo. È accaduto in un appartamento di via Paolo Maspero in zona Cailvarate a Milano, un uomo di 46 anni di nazionalità egiziano ha picchiato il coinquilino, un connazionale di 27 anni, arrivando a staccargli una porzione di orecchio. A scatenare prima la furibonda discussione e poi la violenza chi dovesse avere la precedenza sull'altro per usare il bagno della casa.

In pochi minuti dagli insulti e agli spintoni i due sono arrivati alle mani: ad avere la peggio il 27enne che si è visto prima mettere al tappeto dal coinquilino, che preso dalla rabbia l'ha morso ad un orecchio staccandogli una porzione di cartilagine. Trasportato in ospedale il ragazzo è stato medicato e dimesso con una prognosi tra i 20 e i 30 giorni. Il 46enne è stata denunciato per lesioni personali aggravate.