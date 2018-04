in foto: (Immagine di repertorio)

Una banale discussione tra ciclisti, causata a quanto pare da una mancata precedenza, è degenerata facendo finire un uomo in ospedale. A fare le spese di un'aggressione folle nella sua dinamica e nelle modalità d'esecuzione è stato un uomo di 65 anni di Marcallo con Casone, comune in provincia di Milano. Attorno alle 16, come segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo si trovava in bici assieme alla moglie lungo la pista ciclabile che si trova in viale Padania quando, nel suo percorso, ha incrociato un altro ciclista. Quest'ultimo, un uomo di 80 anni, non avrebbe rispettato una precedenza, facendo arrabbiare il 65enne. Tra i due è sorta una discussione, avvenuta davanti a un testimone. Anziché placarsi, i toni si sono alzati. Fino a quando il ciclista più anziano ha preso dallo zainetto che indossava un martello, colpendo il suo interlocutore e minacciando il testimone della lite. Poi l'80enne, in apparente tranquillità, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo in cui è avvenuta l'aggressione sono intervenute due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Il 65enne è stato soccorso dal personale paramedico e trasportato in codice verde all'ospedale di Magenta. Fortunatamente, nonostante le martellate ricevute, non è in gravi condizioni. I carabinieri adesso stanno cercando di individuare l'autore dell'aggressione, sulla base delle testimonianze della vittime e del ragazzo che ha assistito a tutta la scena, ricevendo anche delle minacce da parte dell'anziano aggressore.