Un uomo di 30 anni è rimasto ferito questa mattina a Milano, raggiunto da colpi d'arma da fuoco a una gamba. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 11 nel campo nomadi che si trova in via Chiesa Rossa, alla periferia sud della città. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, sul quale indaga la polizia: stando ai primi accertamenti delle forze dell'ordine, il ferito stava litigando con un'altra persona per motivi da accertare. Al culmine della discussione la persona con cui stava litigando avrebbe estratto una pistola e gli avrebbe sparato due colpi, che l'hanno raggiunto a una gamba. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo: le condizioni del trentenne sono serie, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini per risalire all'aggressore.