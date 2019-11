in foto: foto di repertorio

Lite in famiglia a Mandello sul Lario, provincia di Lecco, comune sulle sponde del lago di Como. Stando a quanto si apprende, una donna è rimasta ferita al termine di un violento litigio con il figlio. Nel tentativo di disarmare quest'ultimo, che brandiva un coltello, la mamma si è ferita a una mano. Soccorsa, è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni, anche perché la ferita, seppure profonda, era soltanto sul palmo della mano. Sul posto sono intervenuti, oltre all'ambulanza del 118, anche i carabinieri. La posizione del ragazzo è al vaglio degli investigatori.

Il fatto, riporta il quotidiano locale La Provincia di Lecco, è avvenuto intorno alle 18 di oggi, 22 novembre, in via Segantini 57 nella frazione di Rongio. Coinvolti nel litigio un ragazzo adolescente, straniero ma residente a Mandello, e sua madre. I due abitano in un appartamento all'interno del complesso dell'Aler.

Scomparso un 57enne nel Lecchese

Giovanni Di Bello, un uomo di 57 anni, è scomparso ieri in provincia di Lecco dopo essere uscito dal lavoro. Stando a quanto riferito dalla prefettura di Lecco, l'uomo ha terminato il suo turno alle 17 e 30, ma non è rientrato in casa, un appartamento a Valgreghentino, frazione di Parzano. Il signore potrebbe essersi allontanato con la sua automobile, una Fiat Punto. Chiunque abbia informazioni sull'uomo o chiunque l'abbia visto o pensa di sapere dove si trovi, può rivolgersi al comando della stazione dei carabinieri di Merate.