in foto: Immagine di repertorio

Aggredito con bastoni e armi da taglio da tre persone, i suoi coinquilini, dopo una lite. Pomeriggio di terrore per un uomo di 39 anni a Milano, in zona Turro. Ieri, sabato 2 maggio, nell'appartamento in cui abita con altre tre persone, in via Monte Lungo al civico 2, è sorta una furiosa lite con i suoi coinquilini. Qualcuno tra i vicini ha chiamato il 112, che ha mandato sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano e due mezzi di soccorso. I carabinieri hanno accertato che, al culmine della lite, tre soggetti avevano aggredito con bastoni e armi da taglio il 39enne, ferendolo in modo serio. Le armi utilizzate per l'aggressione sono state sequestrate e i tre aggressori, tutti di nazionalità egiziana come la vittima, sono stati arrestati con la pesante accusa di concorso in tentato omicidio. I tre, di età compresa tra i 43 e i 38 anni, sono stati portati nel carcere di San Vittore in attesa di rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia.

Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo: non è in pericolo di vita

Il ferito, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul luogo a bordo di due ambulanze. Il 39enne è stato poi portato in codice giallo all'ospedale Niguarda: le sue condizioni sono serie ma l'uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Non è ancora chiaro quale sia il motivo che ha scatenato la furiosa lite, che sarebbe potuta degenerare in tragedia.