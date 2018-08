Nottata movimentata a Milano, nella zona di via Padova. In via Pietro Crespi si è scatenata una rissa tra tre transessuali, che si sono affrontati a colpi di bottiglia. A segnalare l'episodio alla polizia sono stati i residenti della via, che si trova tra viale Monza e via Padova, alla periferia nord del capoluogo lombardo. Agli agenti i residenti hanno spiegato che alcuni trans, che si prostituiscono nella via, si stavano affrontando a bottigliate. Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato effettivamente tre cittadini sudamericani che si stavano insultando e tirando i capelli. Non senza difficoltà gli agenti hanno ricostruito quanto avvenuto: la violenta lite sarebbe scoppiata dopo che uno dei tre è intervenuto a difesa di un amico che era stato insultato dal terzo trans, per cause non chiarite. Da lì la rissa violenta e rumorosa, nel corso della quale sarebbero anche volate bottiglie: i tre protagonisti dell'episodio, un cittadino colombiano di 28 anni, un honduregno di 27 anni e un peruviano 25enne, sono stati denunciati con l'accusa di rissa.