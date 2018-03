Fino a 110 giorni, cioè oltre tre mesi e mezzo, per una ecografia alla tiroide. È quanto si attende in media in Lombardia all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. A rendere noti questi dati è il Crea (Consorzio per la ricerca economica applicata in Sanità), che ha pubblicato il report dal titolo "Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali" (sul sito della Funzione pubblica Cgil, è possibile consultare il report completo). Quattro le Regioni analizzate per la loro significatività sul territorio nazionale: Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, che complessivamente contano 26.673.480 residenti, pari a quasi la metà della popolazione italiana. L'indagine si è focalizzata su due aspetti, i più importanti presi in esame dai cittadini che prenotano una visita medica: i tempi di attesa e i costi delle prestazioni mediche. Il report tiene conto non solo delle visite effettuate nelle strutture pubbliche, ma anche in quelle private accreditate con il Sistema sanitario nazionale e anche delle visite a tariffa piena, effettuate sia in regime di intramoenia (negli ospedali e nelle strutture pubbliche) sia nelle cliniche private. Per la realizzazione del report si è tenuto conto delle visite non urgenti: in caso contrario, naturalmente, i tempi diminuiscono.

La tanto decantata Sanità lombarda è in affanno rispetto ad altre regioni

A livello generale si può affermare che, in Lombardia come nelle altre regioni prese in esame, i tempi d'attesa sono più lunghi nelle strutture pubbliche (in regime di Ssn, cioè col pagamento di un ticket), piuttosto che per le visite effettuate in regime di intramoenia o in cliniche private a pagamento (non in convenzione). Nello specifico, la tanto decantata sanità pubblica lombarda mostra qualche crepa. Solo per la colonscopia e la gastroscopia i tempi d'attesa sono inferiori alla media nazionale, mentre per tutte le altre visite in Lombardia si attende di più rispetto alla media nazionale. Significativo il dato relativo alla Eco tiroide: in Lombardia si attende fino a 110 giorni, contro una media di 57,6 giorni e i 35 giorni del Veneto. Va specificato comunque che al di là del Veneto, che è la regione con la quota maggiore di strutture di erogazione pubbliche e dove i tempi di attesa sono mediamente inferiori, fra le altre regioni prese in esame non sono emerse associazioni di tipo “strutturale”. Ad esempio la Campania, regione con maggiore presenza privata, sembra avere tempi di risposta minori sia del Lazio (la regione con maggiori problemi di accesso), sia in alcuni casi della Lombardia: per la succitata ecografia della tiroide in Campania si attende in media "solo" 22,1 giorni, meglio anche del Veneto.

Visite a pagamento: in Lombardia i costi più alti

Se i tempi d'attesa per le visite in regime di Ssn possono scoraggiare i pazienti, altrettanto si può dire per quanto riguarda i costi delle visite a pagamento, sia in regime di intramoenia (nel pubblico), sia nelle cliniche private. Qui emerge il "primato" della Lombardia, con picchi particolarmente evidenti. Ad esempio per una coronarografia in intramoenia si spendono in media 490 euro in Lombardia, contro una media di 430 euro. Costi più alti della media anche per le visite oculistiche (117,1 euro contro una media di 97,6), ortopediche (115,6 euro contro 105,7) e per l'eco tiroide (82,8 euro contro 68,2). Anche se ci si rivolge come solventi nelle strutture convenzionate i costi in Lombardia sono più elevati della media delle altre tre regioni prese in esame. Qualche esempio: per una visita oculistica si spendono in media 132,1 euro (contro i 90,7 del Veneto e i 75,6 della Campania), per una visita ortopedica si spendono 121,4 euro (contro i 110 del Veneto e i 90 della Campania), per un'ecocardiografia si spendono invece 118,9 euro (contro i 97,7 euro del Veneto e i 67,2 della Campania).