Ancora un incidente sul lavoro: questa mattina un operaio è rimasto schiacciato dal mini-escavatore che stava manovrando, riportando gravi ferite. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 11.30 nel Monzese, a Lissone, all'interno di una ditta edile di via Boltraffio, poco distante da Desio. L'uomo, un 56enne residente nello stesso comune, era alle prese con il pesante mezzo che stava facendo scendere da un autocarro quando quest'ultimo si è improvvisamente ribaltato schiacciandolo. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'auto medica.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza al San Gerardo di Monza dove è arrivato in codice rosso: stando a quanto si apprende si trova ora nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Avrebbe riportato fratture e traumi multipli e le sue condizioni sono piuttosto gravi. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre l'uomo dall'automezzo e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi utili a stabilire la dinamica non ancora chiara: sono stati inoltre ascoltati tutti i colleghi presenti che hanno assistito all'incidente.