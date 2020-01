in foto: I resti del controsoffitto caduto (Immagine IlcittadinoMB)

È di due feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri a Lissone, nel Monzese, dove il controsoffitto di un sala per eventi per bambini è crollato durante una festa di compleanno: i calcinacci hanno colpito una mamma di 39 anni e il suo bimbo di soli due anni. Entrambi sono stati portati in ospedale dal personale medico del 118 intervenuto prontamente sul posto: per fortuna non hanno riportato ferite gravi. Una tragedia sfiorata secondo molti che hanno visto parte del controsoffitto crollare improvvisamente: ad avvertirli qualche secondo prima solo qualche scricchiolio ma non è stato abbastanza per evitare che ci fossero comunque dei feriti.

La sala ricevimenti immediatamente evacuata: madre e figlio portati in ospedale

L'allarme è scattato intorno alle 18.20 di ieri sabato 11 gennaio quando era nel pieno del suo svolgimento una festa di compleanno: i bimbi tutti di piccola età erano intenti a giocare dinanzi agli occhi vigili dei propri genitori quando all'improvviso dal soffitto si è staccata un'ampia porzione della copertura che è crollata a terra. Nel cadere alcuni calcinacci hanno colpito la donna e il figlioletto di soli due anni. Il 118 è intervenuto con tre ambulanze, mentre la sala ricevimenti di Lissone è stata raggiunta anche dai vigili del fuoco e i carabinieri che ora dovranno indagare sulle cause del cedimento. La struttura è stata immediatamente evacuata, fortunatamente per il resto dei presenti si è trattato solo di un grosso spavento, mentre i due feriti hanno raggiunto l'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde per accertamenti.