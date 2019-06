in foto: Immagine di repertorio

Ancora un pedone investito lungo le strade del Bresciano dove nella giornata di domenica un 55enne, turista tedesco, è stato travolto da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali poco fuori dal centro di Limone. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 lungo la Gardesana, come sempre la domenica, gremita di auto e di pedoni: l'uomo stava rientrando nel suo albergo quando il mezzo a due ruote lo ha travolto in pieno facendolo rovinare sull'asfalto. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 allertati dai presenti che hanno temuto il peggio visto il violento impatto: per fortuna il 55enne però è riuscito ad alzarsi da solo e dopo la visita del personale medico ha deciso di non recarsi in ospedale per ulteriori controllo ma di andare in albergo per riposare.

Il motorino lo avrebbe investito dopo aver tentato di superare un'auto nei pressi delle strisce

Poco dopo però l'uomo avrebbe richiesto l'intervento di un'ambulanza perché avrebbe accusato un piccolo malore: trasportato d'urgenza all'ospedale di Gavardo è stato sottoposto a tutti gli esami del caso per accertare eventuali danni o anomalie. Intanto le forze dell'ordine hanno cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente: secondo una prima ipotesi il motorino era alle prese con un sorpasso ai danni di un'auto che si era fermata proprio sulle strisce pedonali quando ha travolto e ferito il 55enne tedesco. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti, mentre l'uomo è stato trattenuto per gli accertamenti del caso.