in foto: Immagine di repertorio

È morto a causa delle ferite riportate nell'impatto della sua moto con un'auto, il ragazzo di 24 anni giunto in ospedale al San Gerardo di Monza ieri pomeriggio in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto a Limbiate, in via Buozzi: a scontrarsi la moto del giovane centauro e una vettura. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di ieri lunedì 6 gennaio quando è stato chiesto l'intervento del 118. Sul luogo dell'incidente sono accorsi immediatamente i sanitari con un'ambulanza e un'auto medica ai quali si è aggiunto poco dopo un elisoccorso viste le gravi condizioni di uno feriti.

Il giovane centauro soccorso in eliambulanza è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Il primo a essere soccorso è stato proprio il centauro che ha riportato nell'impatto prima con la vettura e poi con l'asfalto le ferite più gravi. Meno critiche invece le condizioni dell'uomo alla guida della vettura, un 46enne originario del Bangladesh e residente come il motociclista a Limbiate. Il 24enne è stato così trasportato in ospedale in elisoccorso in codice rosso mentre il personale medico praticava le manovre di rianimazione. Purtroppo però poco dopo il suo arrivo al San Gerardo di Monza il centauro è stato dichiarato morto. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Desio: la ricostruzione del sinistro al momento resta però ancora un'ipotesi.