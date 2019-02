L’ex calciatore Andrea La Rosa ucciso con l’acido, caccia a un terzo complice

Nella cantina numero 29 del palazzo di via Cogne a Milano, dove Andrea La Rosa è stato portato e ucciso, sono stati ritrovati quattro mozziconi di sigaretta. Su uno c’erano le impronte della Biancaniello, quelle di La Rosa e quelle di una terza persona che per ora rimane ignota. Queste le novità emerse oggi in aula in seguito alla relazione dei periti nominati per ricostruire quanto accaduto all’ex calciatore.