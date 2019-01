in foto: Un’auto sui binari (Immagine d’archivio)

Ha varcato un accesso pedonale nel quale le auto ovviamente non potevano entrare e dopo circa 200 metri si è ritrovato a camminare sulla banchina di una stazione, quella di Lentate sul Seveso, in Brianza. L'uomo alla guida dell'auto ha comunque proseguito per diversi metri prima di perdere il controllo e finire così tra i binari: impossibilitato ad andare avanti poiché la vettura era riversa in parte sulla banchina e in parte proprio sui binari si è visto costretto a uscire. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Seregno che hanno immediatamente fermato il guidatore, un uomo di nazionalità nigeriana di 42 anni, in evidente stato di alterazione alcolica.

Non si era reso conto di essere entrato in una stazione

L'uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e anche di sottoporsi all'alcoltest prima di aggredire verbalmente e fisicamente i militari che sono poi riusciti a fermarlo. Secondo quanto raccontato dallo stesso 42enne non si è reso conto di essere entrato all'interno di una stazione ferroviaria: portato in caserma, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, interruzione di pubblico servizio, rifiuto dell’accertamento dell’alcoltest, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Mentre sono tanti i disagi che i treni hanno dovuto affrontare per far fronte alle ore necessarie per la rimozione della vettura. Per riuscire a rimuoverla infatti, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con dei mezzi appositi: poco prima un carroattrezzi non era infatti riuscito a spostarla.