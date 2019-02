È stata ricoverata nel reparto di Riabilitazione Neurologica dell'ospedale di Leno, nel Bresciano, e qui, poco dopo il suo arrivo ha appiccato un incendio dando fuoco a un maglione. La donna, una 32enne al sesto mese di gravidanza è rimasta ferita riportando diverse ustioni su tutto il corpo. I fatti si sarebbero verificati domenica pomeriggio poco dopo le 13 quando a scattare è l'allarme antincendio dell'ospedale dove si trova la giovane donna: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che giungono sul posto da Brescia, Verolanuova e Orzinuovi, allertati dal personale dell’ospedale.

La donna soccorsa dai medici è stata medicata e le sono state diagnosticate ustioni su diverse parti del corpo: torace, collo e mano sinistra, tutte di secondo grado. Il feto invece non sembra aver subito lesioni: la 32enne ora si trova ricoverata al Civile di Brescia dove è stata portata dopo l'incendio. Ancora da chiarire i motivi per i quali la donna abbia compiuto il tremendo gesto né quelli che l'hanno portata al precedente ricovero nel reparto di Riabilitazione neurologica, abbia compiuto il drammatico gesto non sono ancora chiare.