in foto: L’auto finita contro un albero a Leno

Paura ieri mattina a Leno, in provincia di Brescia dove un bambino di un anno è rimasto coinvolto in un grave incidente: l'auto a bordo della quale stava viaggiando con insieme con la madre 26enne e la zia si è schiantata contro un albero. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno poi richiesto l'intervento di un'eliambulanza che ha trasportato d'urgenza il piccolo in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale: gli agenti hanno transennato la zona per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ipotesi non ci sarebbero altre vetture coinvolte, la giovane mamma che stava percorrendo intorno alle 11,30, via San Martino del Carso, nei pressi della cascina Mirabella, avrebbe dunque perso improvvisamente il controllo della sua auto prima di una curva.

La vettura, che stava procedendo in direzione Manerbio, si sarebbe poi schiantata contro uno dei tanti alberi presenti nella zona di campagna. Il personale medico è intervenuto subito dopo con l’automedica e quattro ambulanze provenienti da Ghedi, Calvisano e della Croce Bianca di Brescia: le loro condizioni sono apparse serie ma non gravi e così si è richiesto l'intervento di un elicottero. Il bambino di un anno è stato trasportato al Civile di Brescia mentre la donna è giunta in ambulanza alla Poliambulanza. Il piccolo è stato sottoposto a diversi accertamenti. Illesa invece la zia che ha riportato solo un forte shock.