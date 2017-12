Padre e figlio sono stati arrestati per sequestro di persona: la vittima è una donna di 25 anni, figlia e sorella dei due. A scoprire quanto stava avvenendo gli agenti della volante del commissariato Comasina che sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate da via Pantaleo a Milano quando i due uomini, uno di 59 e il figlio di 28 anni, stavano tentando di caricare con la forza sulla propria auto la ragazza per riportarla nel loro paese d’origine, in provincia di Avellino.

L’episodio, avvenuto il 22 dicembre scorso, nasce dalla volontà della figlia dell’uomo di diventare suora. I due erano contrari e l’hanno prima stordita, all'interno della casa, riuscendo a somministrarle del sonnifero con l’intervento della madre: anche lei, 52enne, risulta indagata. Poi, insieme, hanno cercato di bloccare e trascinare la ragazza fino alla macchina.

In quel momento, però, la ragazza è riuscita a liberarsi e scappare, potendo così attirare l’attenzione dei passanti urlando e chiedendo il loro aiuto. I poliziotti del commissariato Comasina della questura di Milano, coordinati dal pm della procura di Milano David Monti, sono intervenuti e hanno proceduto all’arresto dei due, convalidato nella mattinata di ieri.