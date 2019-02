Una scena che sembra quasi quella del più classico dei cine-panettoni: lei che torna a casa e trova lui a letto con l'amante, quindi la rissa e l'intervento della polizia. Che però arresta lui, perché in casa nascondeva anche della droga. Una storia che arriva da via Salieri, in zona Lambrate, nella parte orientale di Milano.

Lei, la moglie, era tornata a casa trovando il marito assieme all'amante: è scoppiata così una furibonda lite nella quale è dovuta intervenire la polizia per sedare gli animi. Ma gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito subito un odore strano, ed hanno fatto partire i controlli dai quali è emerso che l'uomo nascondesse in casa circa trecento grammi di marijuana e sei di cocaina. E così per l'uomo, cinquantadue anni, è stato alla fine arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Addosso, aveva anche 725 euro in banconote di piccolo taglio, considerate il ricavo della vendita di sostanze stupefacenti. Del resto, aveva già precedenti specifici per droga: e la rissa con la moglie, un'italiana di cinquant'anni, ha finito per farlo beccare nuovamente dalle forze dell'ordine.