Venti ghiri morti: sono stati ritrovati durante un controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Legnano nel Milanese. Erano nel bagagliaio dell'auto di due uomini, poi risultati essere due cacciatori, insieme con 70 tagliole utilizzate probabilmente proprio per catturarli.

Nell'auto anche venti tagliole

La tragica scoperta è stata fatta dai militari proprio nel comune di Legnano nel pomeriggio di lunedì 22 giugno quando la vettura con a bordo i due uomini, un 41enne e un 50enne entrambi di origine italiana, è stata fermata. Durante la perquisizione dell'auto i carabinieri hanno immediatamente capito che c'era qualcosa di strano tanto che poco dopo hanno trovato gli animali morti nel bagagliaio insieme con 70 tagliole utilizzate presumibilmente proprio per catturare gli animali e probabilmente altre specie vietate.

I due uomini denunciati e multati

I ghiri sono infatti animali la cui caccia è assolutamente vietata: per questo i due uomini, entrambi italiani sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Legnano per il reato di "uccisione di animali nei cui confronti la caccia non è consentita con mezzi non consentiti" e saranno multati. Mentre le tagliole sono state sequestrate, i ghiri sono stati affidati al distretto veterinario Ovest milanese di Parabiago. Quello della caccia è un tema sempre fortemente discusso che ogni anno si trova a cambiare le sue leggi regione per regione, così come accade anche in Lombardia dove nonostante una rifida regolamentazione sono sempre tante le persone denunciate per caccia illegale.