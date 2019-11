in foto: Immagine di repertorio

La sparizione improvvisa di un paziente di 60 anni all'ospedale di Legnano ha messo in allarme il personale sanitario e le forze dell'ordine questa mattina, martedì 26 novembre. L'uomo ha fatto perdere le sue tracce, allontanandosi senza preavviso dal reparto di neurochirurgia, dove è scattato subito l'allarme. Il sessantenne, reduce da un delicato intervento alla testa eseguito il 22 novembre scorso, è stato ritrovato poco dopo all'altezza di via Pogdora, strada non lontana dalla struttura ospedaliera.

Scappa dall'ospedale: ritrovato in stato confusionale in pigiama

La segnalazione ai carabinieri di Legnano è arrivata intorno alle 8.40 di oggi. La scomparsa dell'uomo è probabilmente avvenuta poco prima che i medici e gli infermieri del nosocomio legnanese se ne accorgessero e attivassero le ricerche. I militari hanno ritrovato il paziente in stato confusionale, con ancora attaccato il catetere e con indosso le ciabatte e il pigiama. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il 60enne ad allontanarsi senza farsi vedere. È possibile che l'uomo credesse di trovarsi a casa e non ricoverato in ospedale, e che i postumi dell'operazione lo abbiano reso poco lucido. Fortunatamente la fuga è finita senza danni per il paziente, che è rientrato in ospedale, riaccompagnato dal personale sanitario del 118.