in foto: (Repertorio)

La guardia di finanza di Legnano, cittadini in provincia di Milano, ha arrestato 14 dei 28 indagati nell'ambito dell'operazione Metal Empire per l'esistenza di un gruppo criminale attivo tra Lombardia, Ungheria e Croazia. I 28 sono indagati per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, riciclaggio e trasferimento fraudolento di denaro.

Giro d'affari illegale da quasi 60 milioni di euro

I finanzieri, hanno poi sequestrato quindici immobili, sei automobili, più di cinquanta conti correnti e alcune quote societarie di nove aziende, per un valore complessivo di quindici milioni di euro. Le indagini della guardia di finanza di Legnano, hanno svelato l'esistenza del gruppo criminale che, usufruendo di una società del commercio di rottami ferrosi, ha trasferito illegalmente 74 tonnellate di rifiuti con documenti falsificati nascondendo le reali origini e identità dei produttori. In totale, la compravendita in nero, per cui sono state emesse fatture non giustificate per un valore di oltre 56 milioni di euro, ha provocato un'evasione dell'Iva di oltre un milione di euro. Le indagini della guardia di finanza erano partita da una normale verifica fiscale che, in rapido tempo, ha toccato un totale di 42 ditte e altre società attive nel servizio di riciclo dei rifiuti. I finanzieri hanno poi comunicato che oltre alle 28 persone coinvolte nell'operazione Metal Empire, ci sono ulteriori 25 indagati per gli stessi reati.