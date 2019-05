in foto: Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina a Legnano, in provincia di Milano dove una donna è stata travolta e uccisa da un treno in stazione. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 9.10 nei pressi del binario 1: la vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, sarebbe stata travolta dal convoglio proveniente da Porto Ceresio e diretto a Milano Garibaldi. Il treno 5309 ha immediatamente stoppato la propria corsa ma per la donna era ormai troppo tardi. Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un'auto medica ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. In stazione sono giunti anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno transennato la zona ed effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Treni fermi su quattro linee di Trenord

Intanto per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della stazione, i convogli Trenord della linee Domodossola-Milano, Porto Ceresio-Milano, Luino-Milano e Treviglio-Milano-Varese sono stati bloccati, così come comunicato sul sito dell'azienda che si occupa dei trasporti. "La circolazione della direttrice è rallentata per accertamenti di sicurezza in corso da parte delle forze dell'ordine nella stazione di Legnano. Sono possibili – scrive Trenord – ritardi fino a circa 60 minuti e variazioni". Per questo sono stati istituiti alcuni bus sostitutivi per permettere ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni (qui tutte le info in tempo reale). Mentre la stazione di Legnano è stata chiusa ai viaggiatori sia in piazza Butti, che dall'ingresso dell'Oltrestazione. Sotto shock alcuni passeggeri che hanno assistito alla scena.