Un giovane di diciassette anni è finito in ospedale in gravi condizioni dopo aver assunto una pasticca di Mdma, ovvero di ecstasy, in una discoteca di Legnano alle porte di Milano. Il ragazzo si è sentito male proprio nel cuore della notte quando è caduto in terra assalito dalle convulsioni. Immediatamente gli amici che si trovavano con lui hanno chiesto aiuto e sul posto è giunta un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Trasferito in pronto soccorso è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero però stabili e in via di miglioramento.

Sull'episodio è stato aperto un fascicolo, i carabinieri indagano per scoprire chi abbia venduto lo stupefacente al minore che ha rischiato di morire durante una notte in discoteca passata a ballare con gli amici. Rimane ancora da chiarire anche se la pasticca assunta dal ragazzo fosse tagliata con sostanze pericolose.