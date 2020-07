Aveva legato e imbavagliato la moglie per impedirle di uscire di casa mentre lui andava a lavorare, dopo una lite la sera precedente. I carabinieri della stazione di Roncoferraro, in provincia di Mantova, hanno arrestato ieri un uomo di 45 anni, di nazionalità indiana, per i reati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Lega e imbavaglia la moglie per impedirle di uscire di casa: arrestato un 45enne

La donna, incinta, è stata trovata con la bocca, i polsi e le caviglie legate con del nastro adesivo. I militari l'hanno liberata e messa al sicuro, quindi hanno avviato le indagini per ricostruire cosa fosse accaduto. Sono così riusciti a ricostruire che questa non era la prima volta che la donna subiva violenze. Il marito, ubriaco, l'aveva legata dalla sera precedente in seguito a una violenta lite scatenata dalla morbosa gelosia dell'uomo.

Un vicino ha chiamato i carabinieri per dare l'allarme, la donna era già stata maltrattata

A telefonare al 112 per dare l'allarme è stato un vicino di casa, che ha visto la donna alla finestra, imbavagliata e in preda al terrore. La pattuglia dei carabinieri ha chiesto l'intervento degli operatori del 118. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure e confermato che la donna era incinta, l'hanno trasportata e ricoverata all'ospedale di Mantova. L'uomo è stato rintracciato al lavoro e arrestato. Il giudice per le indagini preliminari, dopo l'udienza di convalida, ha disposto per lui il carcere.