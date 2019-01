Lecco, vigile del fuoco fuori servizio salva persona dall’annegamento: premiato per il suo coraggio

Si è gettato in acqua volontariamente per salvare una persona che stava annegando. Per questo il vigile del fuoco del Distaccamento di Lecco, Erik Riva, è stato premiato con una benemerenza cittadina dal comune di Bellano, dove si è verificato il salvataggio. L’uomo al momento del gesto non era in servizio.