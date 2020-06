in foto: (Archivio Lapresse)

Laura Siani, pubblico ministero di Lecco, è stata trovata morta nella sua abitazione. La scoperta è stata fatta nella nottata tra ieri, lunedì 1 giugno, e oggi. Il sostituto procuratore, in servizio alla procura di Lecco da pochi mesi, aveva 44 anni. Secondo quanto filtrato, si sarebbe trattato di un gesto volontario. Il suo cadavere è stato rinvenuto nel pieno centro di Lecco, in via Cavour, dove la pm abitava. A trovarla senza vita, i carabinieri intervenuti, che ora dovranno ricostruire gli ultimi momenti di vita della 44enne e capire il perché si sia consumata questa tragedia. La Siani era subentrata da poco tempo alla dottoressa Zannini, recentemente trasferita a Parma. Nata nel 1976, la donna era la figlia del musicista Dino Siani, morto nel 2017, oltre ad essere sorella del sindaco di Mandello del Lario, suo paese d'origine. Il magistrato, prima di operare a Lecco, era stata a Palermo e prima ancora a Lodi. Quello in Lombardia, quindi, era per lei un ritorno.