Lecco, tre escursionisti rischiano di precipitare sul Resegone: salvati dall’elicottero dei pompieri

Tre escursionisti che si erano avventurati ad alta quota sul Resegone, in provincia di Lecco, sono rimasti bloccati a pochi metri da un precipizio, dopo che uno di loro era scivolato sul ghiaccio per diversi metri. Per salvarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero.