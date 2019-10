È morto oggi a Lecco l'ex insegnante e volontario parrocchiale Mario Ronzoni, 71 anni, investito da un camion che non gli ha lasciato scampo. Il pensionato si è spento poco dopo l'arrivo in codice rosso in spedale. Troppo gravi le ferite riportate dopo che un camion lo ha travolto mentre attraversava la strada

Tragico incidente stradale a Lecco: morto il 71enne Mario Ronzoni

L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 11 di oggi, martedì 29 ottobre, lungo la strada principale che attraversa Lecco sul lungolago, alle porte del centro. Il pensionato stava cercando di attraversare quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un Tir. Ronzoni era molto noto in città per la sua opera di volontariato.

Da accertare la dinamica dell'incidente

La chiamata di allarme al 118 è arrivata alle 10.55 da via Capodistria. In pochi minuti sul posto sono arrivate un'automedica e un'ambulanza. Le condizioni del 71enne sono apparse subito molto gravi, a causa della violenza dell'impatto con il mezzo che lo ha falciato. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza al Manzoni di Lecco, dove purtroppo è morto poco dopo il ricovero. Sulla scena dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che indagano per ricostruire la dinamica e le responsabilità del caso.