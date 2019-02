in foto: Immagine di repertorio

Un treno in arrivo nella stazione del rione di Maggianico, a Lecco, ha travolto e ucciso una persona lungo i binari. La tragedia è avvenuta questa sera, poco dopo le 20.30: a dare l'allarme sarebbe stato il personale del treno non appena accortosi dell'incidente. Il treno proveniente da Milano Porta Garibaldi, da dove era partito alle 19.22, ha fermato la sua corsa poco prima dell'ingresso nella stazione di Lecco: sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i carabinieri. Purtroppo per la persona investita non c'è stato nulla da fare: le forze dell'ordine non hanno ancora diffuso le sue generalità, non si sa dunque se si tratti di un uomo o di una donna.

La circolazione lungo il tratto Lecco-Carnate-Milano è stata sospesa

I passeggeri hanno atteso a bordo del treno che venissero effettuati i rilievi del caso per circa un'ora prima di poter abbandonare il convoglio e percorrere un tratto a piedi lungo i binari fino alla stazione di Lecco. “Ci hanno detto di una persona sdraiata sui binari”, ha riferito uno dei circa trenta passeggeri a bordo. La circolazione ferroviaria lungo la linea Lecco-Carnate-Milano è stata così interrotta fino a nuovo ordine: Trenord ha messo a disposizione un bus sostitutivo che, dalle 21.30, effettuerà la tratta Calolzio-Lecco e viceversa.