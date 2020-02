in foto: Il fiume Adda

È finita in modo tragico la ricerca di un uomo scomparso questa mattina nel fiume Adda a Olginate, in provincia di Lecco. Il disperso è stato trovato senza vita poco dopo le 11, stando a quanto riportato dalle cronache locali. A dare l'allarme è stata una donna che questa mattina ha trovato un giubbotto e un marsupio sull'ex ponte della ferrovia, nella zona di via delle Industrie. Subito si è pensato che il proprietario fosse caduto nel fiume, per un incidente o per un gesto volontario. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenuti sul posto e hanno avviato le ricerche. In azione anche le squadre speleo-alpino-fluviali. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, la persona scomparsa potrebbe essere un 40enne che nelle ultime ore aveva fatto perdere le proprie tracce.