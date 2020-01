in foto: Immagine di repertorio

Sono ricoverati in gravi condizioni i due alpinisti precipitati questa mattina dal Resegone durante un'escursione sul monte del Lecchese: precipitati per oltre centro metri sono stati recuperati grazie all'intervento di due eliambulanze alzatesi da Como e Milano. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, giorno dell'Epifania: i due, un uomo e una donna, sono stati visti scivolare e cadere per oltre un centinaio di metri dal versante nord del monte Resegone, da un gruppo si escursionisti che procedeva in cordata.

Entrambi hanno riportato gravi traumi e ferite

Immediatamente si sono alzate in volo due eliambulanze, una proveniente da Como e una seconda da Milano. Fortunatamente i due sono stati recuperati ancora in vita poco dopo, nonostante l'impressionante caduta, e sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale. Stando a quanto si apprende la donna è stata trasportata al Sant'Anna di Como e ha riportato un trauma facciale importante, mentre l'uomo è stato portato all'ospedale civile di Gravedona con diversi politraumi e ferite.