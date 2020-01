in foto: Immagine di repertorio

Un incidente stradale di grossa portata ha mandato in tilt il traffico a Lecco, nella galleria San Martino della Statale 36. È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio, attorno alle ore 13.15. Un maxi tamponamento che ha coinvolto dieci veicoli e una quindicina di persone in tutto, di cui per fortuna solo cinque sono rimaste ferite. Sul posto, oltre al personale sanitario dell'azienda regionale emergenza urgenza giunto con tre ambulanze e un'auto medica, anche l'elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo, gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno tentando di ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Chiusa la corsia sud della SS36 per alcune ore

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte nel tamponamento ha riportato gravi danni. Soltanto cinque automobilisti hanno necessitato dei soccorsi del personale sanitario: quattro sono stati soccorsi in codice verde e verranno sottoposti ad accertamenti, la più grave – un codice giallo – ha riportato un lieve trauma alla spalla. Il sottopasso in cui si è verificato l'incidente è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo, causando rallentamenti e disagi. Dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e in seguito alle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, il tratto di strada interessato dal tamponamento è stato riaperto alla circolazione stradale. Il traffico in direzione di Milano risulta comunque rallentato, ma con il passare delle ore la situazione dovrebbe tornare alla normalità.