Hanno 5, 7, 10 e 14 anni i bambini lasciati a casa da soli per un intero weekend dalla madre che ha trascorso le sue ore lontana dai figli in un'altra casa dove ha partecipato a una festa a base di alcol e droga. Solo domenica pomeriggio soccorsa dal personale medico a causa di un abuso di sostante stupefacenti e superalcolici ha ripreso conoscenza e allertato un conoscente affinché si recasse nel suo appartamento per accudire i piccoli. Quando le forze dell'ordine si sono recate in casa della donna hanno infatti trovato l'uomo che ha spiegato loro di essere arrivato poco prima allertato dall'amica: a rassicurare gli agenti ci ha pensato la più grande dei bambini, un'adolescente di 14 anni che ha spiegato di aver badato ai fratelli. "Stiamo tutti bene", avrebbe detto ai poliziotti la piccola con fierezza.

I bambini sono stati affidati alla nonna

Una storia di abbandono che arriva da Lecco e che è stata scoperta in maniera fortuita dopo che la donna, 36 anni, mamma single e di professione operatrice sanitaria, è finita in ospedale domenica 7 giugno. A portarla lì l'ambulanza che l'ha soccorsa a causa di un malore nell'appartamento dove aveva trascorso gli ultimi giorni abusando di cocaina e alcol. È stata lei a raccontare i dettagli ai medici che l'hanno sottoposta alle cure del caso. Non è chiaro da quanti giorni fosse in quella casa e da quante ore fosse in corso il festino che le ha poi provocato il malore. Saranno gli inquirenti a ricostruire i dettagli della vicenda nella quale a pagare il prezzo più caro però sono stati i figli della donna che è stata denunciata per abbandono di minori.

La donna ha perso la potestà dei figli

Non è chiaro cosa la donna abbia raccontato agli agenti che hanno preso in custodia i figli prima di affidarli alla nonna, madre della 36enne dove rimarranno fino a quando il giudice per i minori non deciderà del futuro dei quattro, tutti minori. Il pubblico ministero di turno presso il Tribunale per i minorenni di Milano intanto ha disposto nei confronti dell’operatrice sanitaria il decadimento della potestà genitoriale.