Lecco, liquido infiammabile sversato in strada: le operazioni di recupero dei vigili del fuoco

Otto fusti contenenti inchiostri utilizzati per la serigrafia sono stati recuperati in provincia di Lecco in una difficile operazione dei vigili del fuoco. I fusti metallici erano stati dispersi da un autocarro e nella caduta uno di questi aveva sversato parte del liquido infiammabile in strada. Messi in sicurezza, sono stati recuperati dall’azienda proprietaria.