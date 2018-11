in foto: L’auto coinvolta nell’incidente a Lecco

Una dinamica ancora da chiarire per l'impressionante incidente avvenuto la notte scorsa intorno all'una e mezza a Lecco, in viale Gorizia. Un'auto è uscita di strada improvvisamente, forse a causa dell'alta velocità, finendo nel cancello di ingresso di un'abitazione: l'auto dopo essersi ribaltata è finita in quello che era uno spazio dedicato al parcheggio delle auto del condominio. Immediato l'intervento del personale sanitario che ha soccorso il conducente, un uomo di 24 anni, non ha riportato gravi danni ed è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Mentre i vigili del fuoco del Comando di Lecco hanno lavorato per più di due ore per riportare la situazione alla normalità: verificare le condizioni di sicurezza del veicolo ed eliminare le parti pericolanti delle strutture coinvolte.