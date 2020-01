in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente lungo la linea ferroviaria a Osnago, in provincia di Lecco. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in corsa. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu) è avvenuto all'altezza di via per Ronco attorno alle 14.35 di oggi, lunedì 20 gennaio.

Uomo investito da un treno a Osnago: morto sul colpo

Sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per le gravi ferite riportate. Allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri della compagnia di Merate per i primi rilievi. Saranno le indagini dei militari a ricostruire cosa è accaduto. Non è ancora chiaro se all'origine dell'investimento ci sia un'imprudenza, un gesto volontario o una fatalità. Non è stata al momento resa nota l'identità della persona travolta.

Interrotta la circolazione tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate

Trenord ha comunicato sul suo sito che "a causa dell'investimento di una persona, avvenuto tra le stazioni di Carnate Usmate e Paderno Robbiate, e il conseguente intervento da parte delle autorità competenti", la circolazione è al momento interrotta nella tratta corrispondente sulla direttrice Bergamo-Carnate-Milano. Trenord sta provvedendo ad effettuare un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta.