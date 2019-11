in foto: Giovanni Di Bello (Foto: Prefettura di Lecco)

Ha finito il proprio turno di lavoro, ma anziché tornare a casa, come sua abitudine, ha fatto perdere le proprie tracce. Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Giovanni Di Bello, 57enne di Valgreghentino, comune in provincia di Lecco. Il 57enne, che lavora a Brivio, ieri pomeriggio quando ha finito il proprio turno, attorno alle 17.30, non è rientrato come faceva abitualmente nella sua abitazione di Parzano, frazione di Valgreghentino dove risiede. I famigliari lo hanno atteso invano per tutta la notte: questa mattina, preoccupati per le sorti del loro caro, hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Olginate, impegnati adesso nelle ricerche del 57enne.

A coordinare le ricerche la prefettura di Lecco

A coordinare le operazioni di ricerca di Giovanni Di Bello è la prefettura di Lecco, che ha diramato anche informazioni utili per individuare e ritrovare il 57enne: "Il signor Di Bello è alto 180 cm, capelli brizzolati, corporatura magra, indossava jeans e felpa scura", ha scritto la prefettura lecchese in una nota sulla propria pagina ufficiale di Facebook. Di Bello, inoltre, "potrebbe essersi allontanato a bordo di autovettura Fiat Panda di colore grigio targata DH804VE. Chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca – termina la nota della prefettura – è pregato di segnalare direttamente al Comando Stazione Carabinieri di Olginate".