Aveva appena rubato il portafoglio, in compagnia del figlio quindicenne, ad un extracomunitario sull'autobus: con questa accusa, una donna italiana di cinquantacinque anni è stata arrestata e processata per direttissima a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.

L'episodio è accaduto nella zona della stazione ferroviaria di Lecco: la donna, originaria di Olgiate Comasco, era seduta sull'autobus accanto ad un ragazzo di ventidue anni di origine nigeriana. Arrivato alla sua fermata, il ragazzo si apprestava a scendere per raggiungere una chiesa vicina, quando si è accorto di non avere più con sé il portafoglio ed i suoi soldi. Tornato indietro, ha chiesto così all'autista se si fosse accorto di qualcosa, ma poi deve aver notato qualcosa da parte di madre e figlio, seduti poco prima accanto a lui. Insospettitosi, ha prima chiesto alla donna di mostrarle il contenuto della borsa; poi, di fronte al rifiuto, ha chiamato la Polizia. I militari hanno così controllato la donna e rinvenuto il portafoglio dell'uomo. La donna è stata così sottoposta a processo per direttissima, subendo una condanna a quattro mesi con pena sospesa.