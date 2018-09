Un uomo di 45 anni, residente a Ballabio in provincia di Lecco, è stato condannato a quaranta giorni di detenzione con pena sospesa per aver sparato con un fucile a pallini al cane del vicino. Per fortuna l'animale, che si chiama Artù ed è un cane pastore, è rimasto solo ferito dai tentativi dell'uomo di centrarlo. Il 45enne infatti non avrebbe sparato verso il cane una sola volta, ma almeno in tre occasioni nel corso dello scorso anno. Preoccupato e intimorito, il padrone ha presentato denuncia e gli agenti della Squadra Mobile di Lecco sono arrivati in poco tempo a individuare il vicino che è stato denunciato per maltrattamento di animale.

Secondo quanto ricostruito in aula – e riportato oggi sul quotidiano il Giorno – il 45enne, residente a Lecco ma con una seconda casa a Bellabio, avrebbe sparato al cane perché "abbaiava troppo". Gli agenti della Mobile sono riusciti a individuarlo grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, dopo aver stabilito da quale direzione venissero gli spari. Il giudice ha disposto anche il sequestro dei due fucili dell'uomo.