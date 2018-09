in foto: Personale del Soccorso alpino durante un’operazione di soccorso (immagine di repertorio)

Un uomo che si trovava in cerca di funghi nei boschi tra Primaluna e Cortenova, in provincia di Lecco, è stato purtroppo ritrovato senza vita. Le ricerche erano scattate poco dopo le 12.00 di oggi, mercoledì 19 settembre, quando i familiari non vedendolo rientrare a casa all'orario in cui lo aspettavano e non riuscendo a comunicare con lui, hanno deciso di chiedere aiuto. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, che ha coinvolto gli uomini del Soccorso alpino e speleologico che poco attorno alle 14.30 hanno individuato il corpo del disperso.

Le operazioni per il recupero dell'uomo sono andate avanti per oltre mezz'ora, essendo precipitato in un dirupo difficilmente raggiungibile. Quando i soccorritori sono riusciti a recuperarlo dopo circa un'ora non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ancora non è nota l'identità dell'uomo, né se la morte è stata una conseguenza della caduto o invece un malore.