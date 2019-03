in foto: Il camioncino precipitato nella scarpata (Foto dei Vigili del Fuoco)

Stava percorrendo la Strada provinciale 62 nei pressi di Bellano, in provincia di Lecco, quando, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo del camioncino ed è finito in una scarpata. Lo spaventoso incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì poco dopo le 4.30 del mattino: sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco con tre mezzi e i soccorritori del 118 con due ambulanze. L'uomo alla guida del mezzo è stato estratto dall'abitacolo dalle squadre dei pompieri provenienti dal distaccamento di Bellano e dalla sede centrale di Piazza Bione, dopo aver accertato che non ci fossero pericoli.

Il camioncino utilizzato per il trasporto del pane è precipitato infatti nei pressi dei binari ferroviari in prossimità della stazione di Bellano, in una zona in cui è massiccia la presenza di cavi elettrici. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei paramedici che lo hanno trasportato all'ospedale di Lecco dove è giunto in codice giallo: il conducente, di 48 anni, ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polstrada che hanno effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dello spaventoso incidente.