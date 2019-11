Lecco, borracce gratis per gli studenti delle scuole: iniziativa per ridurre l’uso della plastica

Iniziativa del Comune di Lecco per sensibilizzare i giovanissimi studenti delle scuole al rispetto per l’ambiente che li circonda, cominciando dalle piccole cose per poi cercare di formare una coscienza collettiva riguardo alle tematiche ambientali. Oltre quattromila borracce in tritan, materiale riutilizzabile per uso alimentare, saranno donate agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lecco a partire da martedì 12 novembre.