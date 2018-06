in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, dove un bambino di cinque anni è precipitato nel pomeriggio di oggi – martedì 12 giugno – dal quarto piano di una palazzina in via Aldo Moro. Il piccolo, in gravissime condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e dei vigili del fuoco, e trasportato da un'eliambulanza alzatisi in volo da Como, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ricoverato in prognosi riservata.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri della stazione locale. Dovranno capire come sia stato possibile che il bambino sia caduto dalla finestra e se fosse in quel momento solo in casa, senza la custodia dei genitori o di altri adulti. Al momento l'ipotesi più accreditata rimane quella dell'incidente.